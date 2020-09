Cina, maestra condannata a morte: aveva avvelenato 25 bambini

Condannata a morte per aver avvelenato 25 bambini e averne ucciso uno. La storia arriva dalla Cina , dove una maestra di una scuola materna, Wang Yun, era stata arrestata lo scorso anno dopo che gli alunni di un asilo nella città di Jiaozuo, nella Cina centro-orientale, erano stati portati d'urgenza in ospedale dopo aver mangiato del porridge avvelenato.

Avvelenati con il nitrato di sodio

Oggi la corte ha spiegato, come riferisce la Bbc riprendendo alcuni media locali, che la donna aveva messo il nitrato di sodio nella colazione dei bambini seguiti da una sua collega. Wang Yun lo avrebbe fatto per vendetta, dopo un litigio con la maestra di quella classe. Il nitrato di sodio è una sostanza spesso usata come additivo alimentare per la stagionatura della carne, ma che può essere tossica in quantità elevate.