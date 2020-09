Conflitto Armenia-Azerbaigian: morti almeno 32 separatisti armeni

Proseguono i combattimenti tra Armenia e Azerbaigian, riesplosi con forza la notte scorsa dopo anni di tensioni ma di non belligeranza. Almeno 32 separatisti armeni sono stati uccisi, secondo una nota ufficiale. Sono morti anche cinque civili azerbaigiani e due civili armeni del Karabakh, portando il bilancio ufficiale delle vittime a 39. L'Azerbaigian non ha dato notizie sulle sue perdite militari. La ripresa del conflitto del Nagorno Karabakh ha provocato “estrema preoccupazione” nel segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres che ha chiesto “con forza alle parti di interrompere immediatamente i combattimenti, allentare le tensioni e tornare a negoziati significativi senza indugio”.

Cosa è successo nel Nagorno Karabakh

Gli scontri interessano le montagne di una regione autonoma contesa. La guerra congelata dal 1994 si è riaccesa improvvisamente quando l'esercito azero ha bombardato le postazioni delle forze indipendentiste armene che avevano attaccato e poi ha lanciato una controffensiva. Immediatamente i separatisti armeni hanno proclamato la legge marziale e la "mobilitazione generale". A distanza di qualche ora Armenia e Azerbaigian hanno fatto lo stesso. La presidenza azera ha comunicato il coprifuoco nella capitale Baku e in altre città. Quella attuale è la peggior crisi armeno-azera degli ultimi anni, comunque segnati da incidenti continui anche dopo l'accordo di cessate il fuoco del 1994 mediato dalla Russia.

Le tensioni che durano da anni

Sono stati almeno 30 mila i morti lasciati sul campo dalla guerra combattuta dalle due ex repubbliche sovietiche caucasiche negli anni Novanta dopo che i separatisti armeni hanno preso il controllo della regione azera del Nagorno Karabakh nel 1991. E che è rimasta di fatto in mano armena. Stati Uniti, Francia e Russia - che guidano la mediazione del gruppo di Minsk - non sono mai riusciti a far firmare un pace vera a Baku e Erevan e a porre fine definitivamente a un conflitto esploso in maniera plateale dopo il crollo dell'Unione Sovietica, ma che affonda le radici molto più lontano, nel confronto tra cristiani armeni e musulmani azeri segnati da influenze turche e persiane.