Coronavirus, sono quasi un milione i morti nel mondo

La pandemia di coronavirus (AGGIORNAMENTI IN DIRETTA – LO SPECIALE) si appresta a superare la drammatica soglia di un milione di morti nel mondo, con oltre 33 milioni di casi registrati a livello globale e 22 milioni di pazienti considerati guariti. Gli Stati Uniti restano di gran lunga il Paese più colpito, con quasi 205mila vittime e oltre 7,1 milioni di casi. Seguono il Brasile (oltre 140mila vittime) e l’India (oltre 94mila decessi). Ma cresce la preoccupazione per la seconda ondata di casi in Europa, in particolare in Francia, dove il 32% dei focolai si registra in scuole e università, e in Spagna.