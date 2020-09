Referendum Svizzera, al voto su stop libertà circolazione con Ue

Gli elettori svizzeri sono chiamati a decidere se sospendere, o meno, gli accordi che garantiscono la libertà di circolazione tra la confederazione e le nazioni dell'Unione Europea. Il referendum è stato chiesto dall'Unione Democratica di Centro, cioè dal partito di destra che ha la maggioranza relativa in Parlamento e che da anni insiste sul voler imporre delle quote per i cittadini europei che vivono e lavorano in territorio svizzero

Oggi gli elettori svizzeri sono chiamati a una scelta: sospendere, o meno, gli accordi che garantiscono la libertà di circolazione tra la confederazione e le nazioni dell'Unione Europea. Il referendum Il referendum è stato chiesto dall'Unione Democratica di Centro (o Schweizerische Volkspartei, Svp). Il partito di destra, che ha la maggioranza relativa in Parlamento, ha impostato la campagna su toni anti-immigrazione. Secondo l'Svp, la Svizzera deve essere libera di fissare un limite al numero di lavoratori stranieri, anche a costo di uscire dall'area Schengen. “Gli immigrati cambiano la nostra cultura", si legge nel sito internet messo online dal Svp per la campagna referendaria, "le pubbliche piazze, i treni e le strade diventano meno sicuri. Inoltre, quasi la metà delle persone che attingono al welfare è composta da stranieri”.

I risvolti economici Sul lato economico, il governo di Berna ha già chiarito che la bocciatura dell'accordo sulla libertà di circolazione causerà in automatico la decadenza di altri sei trattati che regolano aree come il libero scambio, la cooperazione nella sicurezza, lo scambio di dati, la ricerca, l'agricoltura, i trasporti su strada, l'aviazione civile, il turismo, l'educazione e le pensioni. Una prospettiva, questa, che preoccupa le categorie produttive che temono pesanti conseguenze sull'economia della federazione. Anche la maggior parte degli elettori sembrerebbe avere questi timori, dal momento che, secondo gli ultimi sondaggi, il 63% si esprimerà per il no all'abrogazione dei trattati. I numeri degli stranieri in Svizzera In Svizzera gli stranieri contano per un quarto degli 8,6 milioni di abitanti e, secondo le stime, la popolazione della confederazione salirà a 10 milioni di abitanti in 30 anni se l'immigrazione proseguirà ai ritmi attuali. Dei 2,1 milioni di residenti stranieri, il 68% è composto da cittadini dell'area Schengen (gli Stati membri dell'Unione Europea più la Norvegia, l'Islanda e il Liechtenstein), per lo più italiani, tedeschi e portoghesi. I cittadini elvetici che vivono nel territorio dell'Unione Europea sono invece oltre 450 mila.