Parigi, attacco vicino ex redazione Charlie Hebdo: 4 feriti. DIRETTA

Ci sarebbero due feriti gravissimi dopo un attacco all'arma bianca, probabilmente un machete, avvenuto nell'11esimo arrondissement di Parigi, vicino all'ex sede di Charlie Hebdo. Alcuni media inizialmente avevano riportato la presenza di quattro feriti, ma la notizia non è ancora confermata. Il quartiere è ora isolato. Gli agenti hanno fermato un sospetto vicino alla Bastiglia, presenterebbe macchie di sangue sui vestiti. Secondo Le Figaro, che riporta fornti di polizia, l'attentatore sarebbe solo uno, e non due come riportato inizialmente dai media francesi. L'attacco è avvenuto tra rue Nicolas-Appert e allèe Verte. Nel luogo dell'aggressione è stato rinvenuto un pacco sospetto che deve essere esaminato dagli artificieri. Secondo un testimone che ha avvertito la polizia, la prima persona ad essere stata colpita è una donna, aggredita davanti al murales in omaggio ai fumettisti di Charlie Hebdo uccisi nell'attentato terroristico del 2015 dopo la pubblicazione di caricature del profeta Maometto. Nei giorni scorsi il settimanale satirico aveva ripubblicato le caricature in coincidenza dell'inizio del processo, e al Qaeda ha minacciato nuovi attacchi