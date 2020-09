Argentina, deputato si dimette dopo scena hot con compagna in diretta

Le immagini, trasmesse sul maxi-schermo installato in Aula, hanno fatto il giro del web provocando uno scandalo e diventando subito virali. Il parlamentare si è giustificato dicendo di non sapere di essere connesso

Non credendo di essere connesso in quel momento durante la seduta parlamentare, un deputato della Camera si è lasciato andare a effusioni amorose con la compagna. Riprese dalla webcam, le immagini provocanti sono state trasmesse sullo schermo gigante installato nell’emiciclo: Juan Emilio Ameri ha stretto a sé la compagna, le ha tirato giù la camicetta nera scoprendole il seno che ha poi baciato.

Imbarazzo in aula

La scena ha creato imbarazzo in Aula i cui lavori sono stati subito interrotti dal presidente, che ha poi sospeso il parlamentare. A causa delle restrizioni per il Covid-19 alle sedute partecipa solo una parte dei membri, mentre gli altri sono collegati in videoconferenza. La giustificazione dell’uomo, un deputato della provincia settentrionale di Salta di 47 anni, non è bastata a limitare i danni: il video è stato diffuso sui social e ha scatenato lo scandalo nel Paese.

La dichiarazione del Presidente del Parlamento

“Durante questi mesi di telelavoro abbiamo vissuto situazioni molto diverse. Un deputato si è addormentato, un altro si è nascosto, ma oggi abbiamo assistito ad una situazione che supera le regole di decoro di questa casa", ha commentato il presidente del Parlamento, Sergio Massa. Di fronte allo scalpore e alle pesanti critiche arrivate da ogni parte, Ameri poche ore dopo ha presentato le sue dimissioni. “Non ho avuto in alcun modo l’intenzione di mancare di rispetto a questa onorevole Camera e ai miei colleghi deputati e deputate, né al popolo di Salta che mi ha eletto. Cosciente della responsabilità che la mia carica rappresenta, pongo a disposizione la mia rinuncia al mandato di deputato nazionale” - ha dichiarato il deputato, padre di tre figli.