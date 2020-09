A piedi da Palermo a Londra per vedere la nonna, l'impresa di Romeo

Italo-inglese, 10 anni, Romeo Cox ha percorso in tre mesi, insieme al padre, 2800 chilometri per riabbracciare la nonna. Un viaggio, raccontato passo passo sui social, che è stata anche l'occasione per una raccolta fondi. Adesso è in quarantena in attesa di rabbracciare la nonna e a Sky Tg24.it dice: "Ho pianificato tutto durante il lockdown e i miei genitori mi hanno detto 50 volte no, prima di accettare"

Una voce squillante, un delizioso accento british con qualche lieve inflessione palermitana che fa capolino qua e là e tutto l’entusiasmo e l’euforia dei 10 anni per aver vissuto una avventura straordinaria. Risponde così, da Londra, Romeo, per raccontare come un fiume in piena il suo viaggio a piedi, da Palermo (dove vive da qualche anno) fino alla capitale britannica, per riabbracciare la nonna. 2800 km percorsi in tre mesi: un'avventura che si è conclusa il 20 settembre a Londra, dove Romeo sta trascorrendo le due settimane di quarantena, prima di poter riabbracciare la sua “granny”. "I miei genitori mi hanno detto 50 volte no prima di cedere" “Non vedo mia nonna da quasi 2 anni – racconta a SkyTG24 – e durante tutto il lockdown, quando non si poteva viaggiare per la pandemia, ho pianificato in segreto questo viaggio per andare a trovarla appena fosse stato possibile. E anche se dopo il lockdown si sarebbe potuto prendere di nuovo l’aereo io volevo lo stesso farlo a piedi, volevo fare un’esperienza speciale". "Quando l’ho detto ai miei genitori – prosegue – mi hanno detto 50 volte di no. Poi alla fine hanno detto sì. Naturalmente non potevo farlo da solo per cui mio padre è venuto con me: mi ha fatto da assistente e da papà e abbiamo organizzato tutto per viaggiare in sicurezza".

"La cosa più bella? Dormire in tenda sotto le stelle" Un viaggio in cui, racconta Romeo con orgoglio, “non abbiamo solo camminato”: “Da Messina ad Agropoli abbiamo preso la barca a vela, da Napoli fino alla Toscana ci siamo spostati in bici e in Toscana abbiamo viaggiato per 5 giorni sul dorso di un asino". Tanti i momenti indimenticabili: “Dormire in tenda sotto le stelle col mio papà, fare il bagno nella spiaggia di Calais, conoscere tante persone”. Ma anche le difficoltà non sono mancate: “A Napoli siamo stati inseguiti dai dei cani randagi inferociti che hanno morso la borsa di mio padre” e poi anche i giorni sul dorso dell’asino “sono stati un disastro”. E un incontro tra i tanti, rimasto particolarmente impresso: “A Calais ho conosciuto un ragazzo di 16 anni che proveniva dal Sudan, anche lui veniva da un viaggio lunghissimo per riabbracciare la sua famiglia, ma lui non aveva i documenti per poter proseguire, mentre io sì. Mi sono sentito molto triste".

La raccolta fondi per i migranti e ragazzi in difficoltà Un’attenzione, quella a chi è meno fortunato, che ha segnato tutto il viaggio di Romeo e di suo padre Phil Cox, giornalista e documentarista. L’impresa, raccontata passo dopo passo sui social, infatti è stata anche un’occasione per raccogliere fondi per due associazioni che si occupano di migranti e ragazzi in difficoltà. “Siamo arrivati quasi a 15mila euro – racconta - che andranno a React, dove lavora anche il mio papà, e all’associazione Porco Rosso di Palermo”.