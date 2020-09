New York, sparatoria a una festa: almeno due morti

Poco dopo la mezzanotte di venerdì, un uomo armato ha aperto il fuoco durante una festa in giardino con più di 100 persone. Le vittime sono due ragazzi tra i 18 e 22 anni

Sparatoria nella notte americana a Rochester (New York). Secondo quanto riportano i media statunitensi, un uomo avrebbe aperto il fuoco a una festa in giardino, dove si trovavano circa 100 persone. Due i morti, un ragazzo e una ragazza tra i 18 e 22 anni, di cui ancora non si conoscono le generalità, e 14 feriti.