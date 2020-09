Usa 2020: l'allarme di Microsoft su hacker in Russia, Cina, Iran

L'accusa di Microsoft a hacker cinesi

Gli hacker cinesi, secondo Microsoft, hanno attaccato account di email private dello staff della campagna di Biden, di altri individui importanti del mondo accademico e dell'estrablishment della sicurezza nazionale, inclusi gruppi come l'Atlantic Council and il Stimson Center. Solo uno degli obiettivi dei 'pirati' cinesi era legato a Trump, un ex dirigente dell'amministrazione di cui Microsoft non ha reso noto il nome. L'indagine di Microsoft ha inoltre concluso che gli hacker legati al Gru stanno facendo di tutto per nascondere le loro tracce, ad esempio usando Tor, un servizio che nasconde l'ubicazione e l'identità degli autori dei cyber attacchi, rendendone più difficile l'individuazione.