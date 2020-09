Una rissa scoppiata in fase di imbarco tra due ragazze ha ritardato la partenza di un volo dall'aeroporto LaGuardia di New York

Due ragazze in fila per l’imbarco di un volo all'aeroporto LaGuardia di New York sono venute alle mani creando un po’ di scompiglio. La rissa è avvenuta il 30 agosto scorso mentre i passeggeri attendevano di salire a bordo di un volo Delta. Ad immortalare la scena ci ha pensato un’altra passeggera, che ha ripreso la lite tra le due donne nel corridoio che porta all'aereo.