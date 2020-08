"Non abbiamo prestato attenzione": è questo il cuore del messaggio di scuse lanciato via twitter dalla regina olandese Maxima. Una foto della sovrana in compagnia del re Willem-Alexander e di un ristoratore di Mykonos ha fatto il giro dei social, mostrando la coppia reale mentre viola le regole sociali anti-Covid. Le scuse di Maxima non si sono fatte attendere.



Le scuse della regina Maxima

"Una foto è apparsa sui media nella quale teniamo troppa poca distanza. Nella spontaneità del momento, non abbiamo prestato attenzione, ma ovviamente avremmo dovuto", ha scritto la sovrana su Twitter, sottolineando che "anche in vacanza, rispettare le regole per il coronavirus è essenziale per sconfiggerlo".