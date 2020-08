Coronavirus, nel mondo superati gli 800mila morti

Secondo i dati della Johns Hopkins University, le vittime legate al virus sono 804.416 mentre i contagi globali sono 23.203.532. Stati Uniti e Brasile sono i Paesi più colpiti sia per i morti che per i casi totali. Ma anche in Europa sale l'allarme in particolare in Spagna, Francia, Germania e Romania

Non si ferma l’emergenza coronavirus nel mondo (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI LIVE). Secondo i dati della Johns Hopkins University, le vittime legate al virus hanno superato la soglia di 800mila (804.416) mentre i contagi globali sono più di 23 milioni (23.203.532). Stati Uniti e Brasile sono i Paesi più colpiti sia per i morti che per i casi totali. Ma anche in Europa sale l'allarme: in Spagna e Francia oltre 3 mila casi al giorno e in Romania oltre mille.

La situazione in Europa leggi anche Coronavirus in Europa, la Germania supera i 2mila nuovi contagi Un po' tutta l’Europa è alle prese con una recrudescenza del coronavirus e ogni giorno deve fare i conti con numeri dei contagi registrati in continua crescita. La Germania ieri ha superato la soglia dei 2.000 contagi quotidiani, mentre Spagna e Francia continuano a viaggiare sopra i 3mila casi quotidiani. Intrappolati nella morsa del virus restano anche i Balcani, con un nuovo record giornaliero di contagi in Croazia, dove nelle ultime 24 ore i casi di coronavirus sono stati 306. La Romania rimane uno dei principali focolai europei: nelle ultime 24 ore si sono registrati 1.189 nuovi contagi, che portano il totale a 77.544 dall'inizio dell'epidemia.