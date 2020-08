Un'esplosione di gas

Il giornale parla di una "forte esplosione di gas". Anche secondo altri media locali si tratterebbe di una fuga di gas a Labyrinth e Reisterstown Road, che ha coinvolto tre case. In un tweet, i vigili del fuoco di Baltimora scrivono che due residenti sono stati trasportati in gravi condizioni all’ospedale, mentre una donna sarebbe morta. Continuano le ricerche per le persone rimaste bloccate sotto le macerie. Tra gli intrappolati ci sarebbero anche dei bambini. Intanto, come riferisce il New York Times, la società di servizi Baltimore Gas and Electric è sul posto per chiudere il gas nelle case circostanti. Una volta che le tubature saranno state chiuse la società procederà a ispezionare il luogo dell'incidente e le apparecchiature che lo avrebbero causato.