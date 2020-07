Austin, spari durante una manifestazione antirazzista: un morto

Un uomo è morto durante le proteste di Black Lives Matter a Austin, in Texas, nella serata del 25 luglio. Lo riferisce la polizia locale che, in un punto stampa diffuso sui social, ha spiegato che la vittima si sarebbe avvicinata a un veicolo con un fucile in mano. Poco dopo lui stesso è stato ferito mortalmente a colpi di pistola da chi guidava la vettura.