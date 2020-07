I am a nurse, l'inno degli infermieri che combattono il coronavirus

Il brano si intitola "I am a nurse", è stato registrato in piena emergenza Covid con le voci registrate dagli smartphone dei camici bianchi di tutto il mondo. L'iniziativa benefica per finanziare progetti educativi per le ragazze orfane di infermieri nei Paesi in via di sviluppo

Un inno internazionale per celebrare tutti gli infermieri del mondo. Il brano è stato registrato in piena emergenza Covid (LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DEL 23 LUGLIO), con le voci provenienti dagli smartphone dei camici bianchi di tutto il mondo e anche dal coro polinesiano degli infermieri di Tonga. Si intitola "I am a nurse" ed è stato lanciato dall'International Council of Nurses su tutti i siti di musica e streaming, con l'obiettivo di raccogliere fondi per la Fondazione Florence Nightingale che fra le altre cose finanzia progetti educativi per le ragazze orfane di infermieri nei Paesi in via di sviluppo.