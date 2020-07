Germania, arrestato “Rambo della Foresta Nera” dopo fuga di 5 giorni

Le forze dell’ordine tedesche hanno catturato Yves Rausch, il 31enne ribattezzato il "Rambo della Foresta nera”. L’uomo è stato arrestato dopo una caccia durata cinque giorni, come riportano vari media internazionali . Rausch, originario di Oppenau, in Germania, alcuni giorni fa aveva disarmato quattro agenti di polizia durante un controllo ed era scappato nei boschi . Ed aveva lasciato una sorta di "manifesto", pubblicato dalla Bild che lo aveva definito "delirante", nel quale affermava di voler "proteggere la natura".

La caccia all’uomo

leggi anche

Germania, caccia a uomo armato nella Foresta Nera

Le ricerche dell’uomo erano partite domenica scorsa e hanno coinvolto circa 1.500 agenti di polizia. Su Yves Rausch, che ha precedenti penali per aver ferito una donna con una freccia durante un'attività sportiva dieci anni fa, pendeva anche un mandato di cattura europeo. Le ricerche si sono concentrate nei boschi della Foresta nera, perché è proprio nel bosco che viveva il 31enne, il quale ha perso la sua abitazione dallo scorso autunno, e da allora non ha una fissa dimora. "Vive nel bosco, per lui il bosco è una specie di salotto", ha affermato il presidente della polizia locale. Gli inquirenti della procura non ritengono che Yves Rausch fosse spinto da un movente politico e che fosse un fondamentalista di destra: è stato invece definito come persona che ha grande affinità per le armi. Ora rischia da 5 a 15 anni di carcere, secondo la Bild.