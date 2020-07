Zindzi, la figlia di Nelson Mandela morta a 59 anni: ignote le cause

Era stata first lady dopo il divorzio tra il padre e la madre Winnie, quindi ambasciatrice del Sudafrica in Danimarca. Era un simbolo della lotta contro l'apertheid

Lutto in Sudafrica, dove è morta Zindziswa "Zindzi" Mandela, figlia dell'eroe della lotta all'apartheid ed ex presidente del Sudafrica, Nelson, deceduta in un ospedale di Johannesburg. Lo ha riferito l'emittente televisiva pubblica Sabc precisando che anche la famiglia ne ha confermato la scomparsa. Al momento non sono note le cause del decesso della donna. Il Sudafrica è il Paese del continente maggiormente colpito dal Covid-19 e negli ultimi giorni ha registrato un'impennata di nuovi casi, oltre 13mila al giorno, per un totale di 276.242 e oltre 4 mila decessi su una popolazione di 58 milioni.

Cinquantanovenne, ambasciatrice del Sudafrica in Danimarca, madre di quattro figli. Dall'annuncio della sua scomparsa, alle prime ore del giorno, si moltiplicano messaggi di cordoglio e omaggio per la donna, ricordata per le sue battaglie eroiche e per essere stata al servizio del Paese. Nata il 23 dicembre 1960 a Soweto, aveva solo quattro anni quando il padre, futuro Nobel per la Pace e presidente del Sudafrica dal 1994 al 1999, venne arrestato e incarcerato per la sua lotta all'apartheid. Ha studiato legge all'Università di Città del Capo e dopo l'insediamento del padre alla presidenza ha fatto le veci di first lady poiché Mandela aveva divorziato dalla moglie, Winnie, la madre di Zindziswa.