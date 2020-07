Bimbo cinese di 2 anni non sbaglia un canestro. VIDEO

Ha solo due anni ma è già conosciutissimo e seguitissimo. Si chiama Li Modengxian ed è un bambino della città di Luzhou, nella provincia del Sichuan, nel sud-ovest della Cina, diventato già una vera e propria star di internet: può vantare oltre 400 mila fan che ammirano online le sue incredibili abilità nel basket. A casa Li possiede 40 palloni e già gioca per una o due ore al giorno.



Genitori orgogliosi

I video pubblicati dai genitori mostrano il piccolo che riesce a centrare ogni canestro, dribblando abilmente attraverso una corsa ad ostacoli e lanciando la palla con grande precisione. Li ha iniziato a sviluppare il suo interesse per il basket a solo un anno di età, imitando semplicemente il padre. "Non ci aspettavamo questo successo. Siamo piuttosto commossi - ha detto Li Bo, il papà - poiché il 99% dei commenti online ha mostrato incoraggiamento per il nostro bambino. Come genitori sicuramente faremo del nostro meglio per aiutarlo a migliorare e a coltivare questo talento".