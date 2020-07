Giappone, primo laureato al mondo in studi ninja

Genichi Mitsuhashi, cittadino giapponese di 45 anni, è diventato la prima persona al mondo a laurearsi in studi ninja, dopo aver completato un percorso formativo che comprendeva sia una parte teorica che l’apprendimento delle arti marziali di base. L’uomo ha trascorso due anni presso la Mie University, ateneo nipponico, a studiare la storia, le tradizioni e le tecniche di combattimento dei tradizionali guerrieri del Giappone.

Guerrieri dalle numerose abilità

Conosciuti per la loro grande abilità nei combattimenti tradizionali, i ninja erano anche maestri di spionaggio e sabotaggio ed esperti di tecniche di guerriglia. Secondo quanto emerso dagli studi di Mitsuhashi, però, oltre a tutto questo erano anche agricoltori indipendenti molto abili. Per comprendere meglio le loro abitudini e ricostruire la loro quotidianità, l’uomo si è trasferito nella provincia montuosa di Iga, ovvero quella che è considerata secondo diverse fonti storiche la "patria" di questi guerrieri, a circa 350 chilometri dalla capitale giapponese Tokyo. Il clima di questa regione avrebbe contribuito a formare la natura stessa dei ninja, plasmando il loro rapporto con l’ambiente.

Una vita dedicata ai ninja

Mitsuhashi ha iniziato il suo percorso di studi nel 2018, un anno dopo che la Mie University aveva istituito il primo Centro internazionale di ricerca ninja al mondo proprio a Iga. Qui Mitsuhashi insegna anche arti marziali e ninjutsu (arte tipica dei ninja). Il professore di studi sui ninja Yuji Yamada ha affermato che Mitsuhashi "ha letteralmente dedicato la sua vita ai ninja". E dal canto suo il neo-laureato non vuole fermarsi e vorrebbe conseguire anche un dottorato: "Vivere in modo indipendente per la propria sopravvivenza e prosperità – ha detto - è importante per il Giappone moderno".