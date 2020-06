Iran, uccisione di Soleimani: mandato d'arresto per Donald Trump

Chi era Qassem Soleimani

approfondimento

Qassem Soleimani era una delle figure chiave della strategia dell’Iran in Medio Oriente. Sessantadue anni, dal 1998 guidava le forze speciali Al Quds - braccio armato dei Pasdaran per operazioni segrete all'estero -, era molto vicino alla Guida suprema, l'ayatollah Ali Khamenei, ed era considerato da alcuni il potenziale futuro leader del Paese. Al momento della sua uccisione era architetto della presenza militare in Siria per mantenere in sella Bashar al Assad, della lotta all'Isis - che ha cementato l'influenza delle milizie sciite in Iraq - e del sostegno a Hezbollah in Libano (LE REAZIONI INTERNAZIONALI - LE CONSEGUENZE SUI MERCATI).