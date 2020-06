Usa, urta moto e la trascina per metri sotto il paraurti. VIDEO

L'incidente, immortalato in un filmato diffuso su Storyful, si è verificato sulla Route 91, un'autostrada a sei corsie della California. Per fortuna nessuna grave conseguenza

Una moto incastrata nel paraurti di un minivan e una lunga scia di scintille. È questa la bizzarra (e potenzialmente drammatica) scena a cui hanno assistito diversi autisti lungo la Route 91, in California. Le immagini, diffuse in un video su Storyful, risalgono al 19 giugno scorso e sono state immortalate da William Ross e dalla sua compagna Natalie Duran, due cittadini americani, mentre percorrevano l'autostrada in direzione est.



La corsa si è interrotta Dopo aver assistito la scena, lo stesso Ross ha "aumentato la velocità" per controllare che fine avesse fatto il minivan. La scoperta, in un primo momento, non è stata delle più rassicuranti: la moto, distrutta, giaceva in strada, mentre il minivan si era schiantato in fondo alla strada contro una recinzione