Cina, processo per spionaggio contro due canadesi

Tensioni Canada-Cina per l'arresto della leader di Huawei

Secondo gli osservatori, il caso è la risposta di Pechino a Ottawa per l'arresto a Vancouver del primo dicembre 2018 di Meng Wanzhou, leader della finanza del colosso delle tlc Huawei, nonché figlia del suo fondatore Ren Zhengfei. Un'azione compiuta su richiesta delle autorità Usa con le accuse di violazione delle sanzioni americane contro l'Iran. Kovrig e Spavor vennero fermati giorni dopo l'arresto di Meng. L'attuale mossa cinese arriva a quasi un mese dalla decisione della Corte Suprema della British Columbia. I giudici hanno accertato la "doppia criminalita'", ovvero che i fatti contestati dagli Usa per Meng Wanzhou siano un crimine anche in Canada. Da qui l'autorizzazione a continuare il procedimento per l'estradizione di Meng negli Stati Uniti.