Sarah Hijazi, morta suicida l’attivista Lgbt torturata in Egitto

È morta Sarah Hijazi, giovane attivista lgbt egiziana. La 30enne si è uccisa in Canada, dove viveva. Nel 2017 era stata arrestata per aver sventolato una bandiera arcobaleno durante un concerto a Il Cairo. Liberata e ottenuto l'asilo in Canada, dopo una pressante campagna internazionale, aveva raccontato delle violenze e delle torture subite in carcere e aveva continuato a lottare per i diritti, anche lontano dal suo Paese d'origine.