Coronavirus, Cina teme seconda ondata. Contagio non si arresta in Usa

Pechino in allarme per il nuovo focolaio nel mercato di Xinfadi. Negli Stati Uniti non si fermano i decessi: sono 734 nelle ultime 24 ore. Situazione drammatica in Brasile, Perù e Cile. In quest'ultimo Paese si è dimesso il ministro della Sanità

Il coronavirus non molla la presa. In diverse aree del mondo si registrano nuovi contagi, decessi e preoccupazioni. La Cina teme una seconda ondata di Covid-19, dopo aver registrato 57 nuovi casi nell’ultimo giorno. Negli Usa continuano a essere nell’ordine delle centinaia i morti giornalieri. In America Latina la situazione rimane drammatica (CORONAVIRUS, GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE).

La Cina preoccupata dal focolaio a Pechino

Dopo l'allarme per il nuovo focolaio a Pechino originato dal mercato di Xinfadi, la Cina ha ufficializzato 57 nuovi casi confermati di Covid-19. Si tratta della cifra giornaliera più alta da aprile, che accresce i timori di un ritorno epidemico nel Paese da cui la pandemia è partita. Il Ministero della Salute cinese ha affermato che 36 sono infezioni locali registrate nella capitale, dove per provare a bloccare il focolaio è stato messo in atto un lockdown in diversi quartieri.

Coronavirus in Usa, altri 734 morti in 24 ore

Negli Stati Uniti, i morti per coronavirus nelle ultime 24 ore sono stati 734. I casi di positività accertati, dall’inizio della pandemia, compresi morti e guariti, è di oltre due milioni. E' quanto emerge dai dati aggiornati al 13 giugno della Johns Hopkins University, secondo la quale i decessi totali hanno superato quota 115mila, più di 30mila dei quali nello Stato di New York e oltre 12.600 nel New Jersey.