Australia, squalo bianco uccide un surfista in mare. VIDEO

Uno squalo di tre metri ha attaccato e ucciso un uomo australiano di 60 anni domenica 7 giugno. L'uomo stava facendo surf nel nord del New South Wales, sulla costa orientale dell'Australia. Il video mostra i soccorsi arrivati sulla spiaggia e lo squalo bianco che si aggira in acqua.

Inutili i soccorsi

In molti sono accorsi per soccorrere l'uomo del Queensland attaccato al largo della spiaggia Salt Beach, vicino a Kingscliff, circa 800 km a nord di Sydney. Ma non c’è stato nulla da fare. La spiaggia è poi stata chiusa dalla polizia. Nella zona non c'era un attacco fatale di uno squalo da almeno 5 anni. In Australia quest'anno sarebbe la terza morte causata dagli squali. Non c’era stato invece alcun incidente mortale l'anno scorso.