Coronavirus, la Slovenia riapre confine con l’Italia dal 15 giugno

La Slovenia riaprirà il confine con l’Italia a partire dal 15 giugno. A confermarlo è il ministro degli Esteri sloveno Anže Logar che ha ribadito come l'Italia sia un "vicino molto importante". Poi ha aggiunto: "Valuteremo giorno per giorno la situazione epidemiologica e i dati". Da Lubiana ha parlato anche Luigi Di Maio: "Ringrazio il ministro per l'ottimismo per la riapertura a partire dal 15 giugno. È molto importante per tanti nostri connazionali e anche per la ripartenza del turismo". La visita di Di Maio è stata preceduta a metà settimana da una missione in Slovenia di una rappresentante dell'Istituto superiore di sanità (Iss) per uno scambio di dati e informazioni epidemiologici con i colleghi dell'Istituto nazionale di sanità pubblica (Nijz). (GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE SULLA PANDEMIA - LA CURVA DEL CONTAGIO)