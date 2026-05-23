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California, fuga di sostanza tossica: oltre 40mila persone evacuate

Mondo
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Decine di migliaia di persone stanno abbandonando le proprie abitazioni dopo che un'enorme cisterna chimica ha iniziato a perdere, col rischio di esplodere, diffondendo fumi tossici su un'area densamente popolata. L'incidente è avvenuto nella zona di Garden Grove, nella contea di Orange, a sud-est di Los Angeles

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Sono più di 40.000 le persone costrette ad evacuare dopo che una sostanza chimica tossica ha iniziato a fuoriuscire da un serbatoio in uno stabilimento di produzione aerospaziale negli Stati Uniti. Il serbatoio, situato nella California meridionale, contiene circa 7.000 galloni (26.000 litri) di metilmetacrilato, una sostanza altamente volatile e infiammabile utilizzata nella produzione della plastica. 

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Si indaga sulla causa della perdita

Giovedi' pomeriggio l'Orange County Fire Authority (OCFA) ha emesso i primi ordini di evacuazione per l'area circostante lo stabilimento di Garden Grove, nella contea

di Orange, a sud-est di Los Angeles, in seguito a segnalazioni di un aumento della temperatura del serbatoio. La zona di evacuazione è stata ampliata e si sta indagando sulla causa della perdita. "Ci sono letteralmente due opzioni rimaste", ha detto il comandante dell'intervento Craig Covey. "Il serbatoio cede e riversa un totale di circa 6-7.000 galloni di sostanze chimiche molto pericolose nel parcheggio

di quella zona oppure, due, il serbatoio va in surriscaldamento ed esplode, coinvolgendo anche i serbatoi circostanti che contengono carburante o sostanze chimiche. "Stiamo organizzando queste evacuazioni in previsione di queste due opzioni: che si rompa o che esploda. "Vi preghiamo di seguire le nostre richieste e gli ordini di evacuazione".

Il metilmetacrilato è un liquido altamente infiammabile

Il metilmetacrilato (MMA) è un liquido incolore, volatile e dall'odore pungente, noto principalmente come base per la produzione di materie plastiche trasparenti. Attraverso la reazione di polimerizzazione, dà origine al polimetilmetacrilato (PMMA), conosciuto commercialmente come Plexiglass o vetro acrilico. Il metilmetacrilato un liquido altamente infiammabile; i suoi vapori possono facilmente formare miscele esplosive con l'aria. In forma liquida e gassosa è un forte irritante per occhi, pelle e vie respiratorie.

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