Il fatto è accaduto a Stone Oak, vicino a San Antonio. La polizia ha trovato i corpi nell’auto parcheggiata nel garage di casa. A bordo c’erano i due genitori e 4 bambini, tutti tra gli 11 mesi e i 4 anni di età. Dai primi rilievi sarebbero morti per avvelenamento da monossido di carbonio

Una famiglia di 6 persone - i due genitori e 4 bambini - è stata trovata morta all’interno di un Suv parcheggiato nel garage di una casa a Stone Oak, vicino a San Antonio, Texas, negli Stati Uniti. Come ha fatto sapere la polizia, gli agenti sono stati chiamati da un amico del padre di famiglia, il quale non lo sentiva da tempo. Secondo il capo della polizia di San Antonio, William McManus, si tratterebbe di un suicidio. Dai primi rilievi pare che le 6 vittime siano morte avvelenate con il monossido di carbonio.

Una nota in gergo militare lasciata sulla porta

Arrivati sul posto, gli agenti hanno trovato sulla porta d’ingresso dell'abitazione una nota in gergo militare e un messaggio criptico. Successivamente, nel garage, hanno rivenuto i cadaveri all’interno dell’auto. Le vittime non sono state identificate ufficialmente, ma si sa che i due coniugi avevano entrambi circa trent’anni, mentre i 4 figli erano di età compresa tra gli 11 mesi e i 4 anni. Sul sedile anteriore sono stati trovati morti anche 2 gatti. “Non ci sono parole per descrivere la situazione”, ha detto il capo della polizia locale McManus.