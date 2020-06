Monte Bianco, sciatore francese Hugo Hoff muore dopo caduta 700 metri

Hugo Hoff, sciatore francese di 20 anni, è morto precipitando lungo un ripido canale del Mont Blanc du Tacul, versante francese del massiccio del Monte Bianco. Quasi illeso l’amico che era con lui. È successo domenica. Hugo Hoff “ha fatto una caduta di quasi 700 metri. L'amico, precipitato insieme a lui, è un miracolato: è rimasto ferito solo leggermente”, ha detto all'Ansa un portavoce dei soccorritori del “Peloton de gendarmerie de haute montagne” (Pghm) di Chamonix (Francia), intervenuti sul posto.

L’incidente

Trionfatore del Freeride Junior World tour 2016-2017, Hugo Hoff era un giovane sciatore sponsorizzato e partecipava al Freeride World qualifier. Era considerato una promessa dello sci freeride. L'allarme è stato lanciato alle 12.40 da un testimone, che ha assistito alla caduta dei due amici avvenuta lungo il Couloir Gervasutti, un canale dove si raggiungono i 50 gradi di pendenza. Ancora non sono chiare le circostanze in cui il giovane è morto. "Le circostanze non si conoscono esattamente. Non sappiamo se si tratta di una caduta" per un loro errore "o di una piccola valanga che li ha travolti", fanno sapere dal Pghm. Ciò che si sa è che non sono precipitati a causa "di seracchi o della rottura di una cornice di neve". Per chiarire la dinamica è stata aperta un'inchiesta e "si cercano testimoni per ricostruire esattamente l'accaduto".