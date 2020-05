Coronavirus, in Danimarca confini aperti per le coppie

Chi ha un partner residente in uno degli altri Paesi scandinavi o in Germania potrà ricongiungersi dopo i mesi di limitazioni. Per farlo, però, dovrà dimostrare di avere una relazione da almeno sei mesi

Dopo mesi di distanza dovuti all’emergenza coronavirus (LO SPECIALE), le coppie transfrontaliere in Danimarca possono finalmente ricongiungersi. Copenaghen ha infatti deciso di aprire i confini per i partner residenti in uno degli altri Paesi scandinavi o in Germania. Per aver libero passaggio, però, dovranno dimostrare di avere una relazione di almeno sei mesi.