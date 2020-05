L'ex Segretario di Stato scende in campo a favore del candidato democratico alla presidenza: "È il momento della resa dei conti per creare quell'America che vogliamo"

Hillary Clinton scende in campo e si schiera a favore di Joe Biden (CHI È), nella corsa alla Casa Bianca per il 2020. "Serve un leader, un presidente come Joe Biden", ha detto Clinton nel corso di un town hall virtuale con il candidato democratico alla presidenza degli Stati Uniti. Le sfide poste dal coronavirus rappresentano "il momento della resa dei conti per creare quell'America che vogliamo", ha poi aggiunto l'ex Segretario di Stato (GLI AGGIORNAMENTI SUL COVID-19 - LA SITUAZIONE NEGLI USA).

"Serve Biden per mettere fine a disprezzo della legge di Trump"

L'endorsement di Clinton arriva dopo quello dell'ex presidente Barack Obama, di cui Biden è stato vice, e della speaker della Camera, Nancy Pelosi. "Sono stata non solo una collega, ma anche un'amica, mi piacerebbe fosse presidente ora", ha spiegato Clinton parlando di Biden e ricordando che serve una leadership come la sua per "mettere fine al disprezzo della legge e delle istituzioni da parte dell'attuale inquilino" della Casa Bianca, cioè Donald Trump.

"Avere un vero presidente ora farebbe la differenza"

"Pensate che differenza farebbe avere" in questo momento "un vero presidente invece di qualcuno che fa finta di esserlo in tv", ha affermato Clinton criticando nuovamente Trump. "Pensate solo alla differenza che farebbe avere un presidente che ascolta la scienza e mette i fatti sopra alla finzione", un presidente che "ci unisce e mostra quel tipo di comprensione e cura di cui abbiamo bisogno da parte del nostro presidente e di cui Joe Biden è stato esempio per la sua intera vita", ha osservato ancora.