Iniezione in diretta

La sua prima iniezione è stata trasmessa in diretta tv dalla Bbc (qui sopra la foto di Fergus Walsh) , anche se nessuno sa, tanto meno l'interessata, se le sia stato inoculato il prototipo di vaccino o un placebo: secondo il protocollo abituale di questo tipo di sperimentazioni. "Sono una scienziata e volevo dare il mio sostegno a un progetto scientifico - ha dichiarato alla Bbc -. Personalmente nutro un certo grado di fiducia su questo vaccino".

Il vaccino

Il vaccino non contiene proprio il Covid-19, c'è solo una piccola parte (del suo genoma, ndr.) inserito in un virus differente e non nocivo. In questo modo si evita che possa propagarsi, "ma può potenzialmente (e c'è da augurarselo) attivare il sistema immunitario e proteggerci così dal Covid-19", ha spiegato Elisa Granato. Oxford sta usando una tecnologia per questo progetto di vaccino già sperimentata con successo su altri coronavirus in passato. "Non verrò infettata di proposito col Covid-19, lo studio punta alla produzione di anticorpi, al di là degli eventuali effetti collaterali (come leggeri stati influenzali), e alla copertura immunitaria nel mondo reale nei prossimi mesi", ha concluso con occhio da ricercatrice. Come ad analizzare se stessa per cercare di aiutare il mondo.