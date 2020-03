Per il Regno Unito si registra un nuovo boom di casi di contagio e di morte per coronavirus, con la cifra più alta di sempre di deceduti in un giorno: 185. In totale le vittime sono 769, come riferisce Sky News, mentre i contagiati superano i 14.500, con un incremento di poco meno di 3.000 test positivi in più in 24 ore, secondo i dati del ministero britannico della Sanità. Il più alto aumento di deceduti si registra in Inghilterra, dove i pazienti morti avevano età comprese fra i 29 e i 98 anni. I tamponi eseguiti nel Paese, intanto, sfiorano quota 114.000 (LE NOTIZIE SUL REGNO UNITO DELLA FARNESINA - GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE).

Positivi Boris Johnson e il ministro della Sanità Hancock

Fra i contagiati, c’è anche il primo ministro Boris Johnson, come ha fatto sapere lui stesso in un video postato sul suo profilo Twitter. Ha sintomi lievi e si trova in auto-isolamento. Ma è risultato positivo al coronavirus anche un altro membro del governo britannico, il ministro della Sanità, Matt Hancock. Anche lui al momento ha sintomi lievi ed è in auto isolamento.