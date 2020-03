Nel Regno Unito sale a 177 il numero di morti accertati per Coronavirus. I dati diffusi dal ministero della Sanità britannico segnalano un nuovo picco di 39 decessi in più in un giorno solo. Boris Johnson intanto ha annunciato l'ordine di chiusura da stanotte di pub, ristoranti (esclusi take away) cinema, teatri, palestre, negozi e club. Si tratta di un primo passo verso un lockdown più generalizzato non ancora adottato. Il premier ha poi confermato l'obiettivo di "invertire la tendenza" dei contagi "in 3 mesi" in tutto il Regno Unito, ma ridimensionandolo a "un'ambizione" attraverso "nuovi test, nuovi farmaci, nuove tecnologie", oltre "all'enorme sforzo e sacrificio" sul distanziamento sociale. Nelle stesse ore un primo ospedale, il Northwick Park Hospital di Harrow, un sobborgo di Londra, ha dichiarato formalmente lo stato di crisi per il numero di pazienti ricoverati per sospetto contagio da Covid-19. Il nosocomio ha segnalato di essere alla prese con un "incidente grave", avendo esaurito i suoi 33 posti letto disponibili ad hoc (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE).

Ospedale in crisi per 24 ore

La Bbc ha precisato che la crisi dichiarata dal Northwick Park Hospital è durata circa 24 ore, durante le quali la struttura si era ritrovata a corto di posti letto di terapia intensiva. Il problema è stato risolto nel pomeriggio, con lo smistamento di alcuni pazienti. C'è allarme tra i medici di altri ospedali preoccupati perché una situazione simile si è verificato con un livello ancora relativamente basso di contagi. I casi accertati nel Regno Unito sono sotto i 4.000 complessivi e lontano dal picco previsto o raggiunto in altri Paesi europei.

Sostegni all'economia

A causa delle chiusure delle scuole, il ministero dell'Istruzione inglese ha disposto che gli studenti delle high school britanniche giunti all'ultimo anno potranno ottenere i loro diplomi senza i tradizionali esami di fine corso. Il governo Tory britannico di Boris Johnson, poi, tra le varie misure, sta allargando ancora i cordoni della borsa dopo i 350 miliardi di sterline fra crediti e contributi extra annunciati nei giorni scorsi. Il cancelliere dello Scacchiere, Rishi Sunak, ha messo a punto un ulteriore pacchetto di aiuti, dopo aver consultato sindacati e organizzazioni imprenditoriali, che prevederebbe sussidi pubblici diretti a imprese e lavoratori a tutela di milioni di posti di lavoro potenzialmente a rischio nel Regno.