Coronavirus, in Germania la Baviera ordina il lockdown

La Baviera, il più grande dei Land tedeschi, chiude per tentare di arginare il contagio da coronavirus. È la prima regione tedesca a decidere per il lockdown, la misura di emergenza che impedirà la circolazione sull’intera area. Questa decisione, presa dal governo locale, potrebbe anticipare misure che potrebbero essere estese all’intera Germania. Il Paese intanto si muove anche sul lato economico e apre alla possibilità di fare nuovi debiti (SPECIALE - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LE FOTO SIMBOLO DELL'EMERGENZA).

Uscire solo in caso di necessità

Le autorità della Baviera hanno decretato che sarà possibile uscire di casa solo per fare acquisti indispensabili, andare in farmacia o dal medico, aiutare persone bisognose, visitare il proprio partner o per fare sport. Le attività fisiche tuttavia saranno consentite da soli o al massimo in coppia. La stretta del Land porta in Germania misure molto simili a quelle attuate in Italia.

L'ipotesi del blocco del Paese

Steffen Seibert, portavoce di Angel Merkel, intanto ha confermato che domenica sera la Cancelliera avrà un incontro con i ministri presidenti dei Laender per "un'analisi lucida e senza riserve" sulle regole imposte finora in Germania contro il coronavirus e sulla loro implementazione. Un passaggio che potrebbe portare l’intera Germania al lockdown entro la fine della settimana.

Berlino verso nuova regola che consenta debito

Sul versante economico, il governo vuole consentire al Bund la possibilità di fare nuovi debiti, per contrastare l'impatto sull'economia del coronavirus. La Germania dovrebbe rinunciare al freno al debito fissato in costituzione, così l'esecutivo non sarebbe più tenuto a rispettare il pareggio di bilancio. L’annuncio di nuove misure per sostenere le imprese in Germania e contrastare l'impatto sull'economia del coronavirus è già stato programmato per lunedì.