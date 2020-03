Non si terrà, a causa dell'emergenza coronavirus (LO SPECIALE), l'edizione 2020 dell'Eurovision Song Contest. L'evento televisivo, uno dei più seguiti al mondo, avrebbe dovuto tenersi a Rotterdam quest'anno. Per l'Italia avrebbe concorso il cantante Diodato, vincitore dell'ultima edizione del festival di Sanremo.

Problemi per viaggi e sicurezza

La notizia dell'annullamento è stata data dagli organizzatori mercoledì pomeriggio: "Le restrizioni sugli spostamenti e i rischi di salute per i concorrenti e i fan ha reso impossibile continuare a organizzare l'evento come programmato", hanno comunicato.

Ancora ignota la data del 2021

L'Eurovision si è tenuto ogni anno dal 1956 in poi. La finale era prevista il 16 maggio. Ancora non è stato annunciato in quale settimana del 2021 sarà posticipato l'evento, che dura una settimana e che vede gareggiare cantanti e gruppi di oltre 50 Paesi, anche non europei come Israele e Australia.