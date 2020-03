Il governo dell’Afghanistan è pronto a rilasciare 5.000 talebani prigionieri, se la violenza diminuirà in maniera “significativa", e altri 3.500 con l'inizio dei negoziati di pace: è quanto ha affermato il portavoce del presidente Ashraf Ghani, che sembra così voler accettare una delle condizioni poste per l’avvio di un dialogo dallo storico accordo raggiunto tra Usa e talebani, siglato a Doha il 29 febbraio. Intanto, mentre è iniziato il ritiro delle truppe statunitensi dal Paese, il Consiglio di sicurezza dell'Onu ha approvato all'unanimità una risoluzione in cui sostiene l’intesa raggiunta.

Il ritiro delle truppe statunitensi

A dieci giorni dall’accordo è iniziato il ritiro delle truppe americane dall'Afghanistan, un altro passo verso la fine di una guerra avviata all'indomani degli attentati dell'11 settembre 2001 e durata oltre 18 anni. Washington ha annunciato di aver iniziato la riduzione della sua presenza militare nel Paese, quel taglio da 12.000 a 8.600 soldati entro 135 giorni dalla firma. I primi movimenti nelle ultime ore hanno riguardato la base militare di Lashkar Gah, capoluogo della provincia meridionale di Helmand, e un'altra base della provincia orientale di Herat. In base all'accordo raggiunto in Qatar, entro metà luglio verranno chiuse 20 basi, con il ritiro americano che dovrà essere completato entro 14 mesi.

La tensione politica

La decisione americana di avviare il ritiro delle truppe arriva mentre a Kabul è in corso un vero e proprio braccio di ferro politico dopo le recenti elezioni, all'indomani della cerimonia di insediamento del presidente uscente Ashraf Ghani a cui il rivale Abdullah Abdullah ha a sua volta risposto autoproclamandosi presidente. Un caos istituzionale che rende quanto mai incerto il futuro dei negoziati tra Kabul e talebani. Non a caso il segretario americano Mike Pompeo nelle ultime ore ha lanciato un monito affinché nessuna delle parti pensi di ricorrere all'uso della forza per risolvere le controversie. E un appello perché si arrivi alla formazione di un governo inclusivo di unità nazionale.