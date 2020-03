Sono 100.052 le persone contagiate dal coronavirus in tutto il mondo, di cui quasi 20mila fuori dalla Cina: è quanto riporta l'ultimo aggiornamento della Johns Hopkins University. Le vittime al momento sono 3.398, per la maggior parte in Cina. Le persone guarite dal Covid-19 sono oltre la metà, 55.671 (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE).

Italia seconda per numero di decessi

Il Paese con il più alto numero di contagi resta la Cina con 80.556 casi, seguito dalla Corea del Sud (6.593) e dall'Iran (4.747). Quarta l'Italia con 3.858 casi confermati, seguita da altri due Paesi europei: la Francia (577) e la Germania (545). Sempre secondo i dati della Johns Hopkins University, con 148 decessi l'Italia è il secondo Paese dopo la Cina (oltre 3000) per numero di vittime, davanti all'Iran (124) e alla Corea del Sud (40).

91 Paesi colpiti dal virus

Sono già 91 i Paesi e i territori nel mondo colpiti dal virus. Si va dalla Nuova Zelanda al Canada, dall'Argentina alla Russia. Il virus non ha risparmiato neanche le isole di Saint-Barthelemy (Francia), nei caraibi, e Faroe (Danimarca), nel Nord Atlantico.

Francia, chiuse un centinaio di scuole nell’Alto Reno

Nell’Est della Francia, nel dipartimento dell’Alto-Reno, sono stati confermati 81 casi: un dato che si è moltiplicato nelle ultime 48 ore. Le autorità della zona hanno disposto la chiusura di un centinaio di scuole. Nel dipartimento viene inoltre decretato il divieto di contatti "tra giovani e persone anziane" nonché il divieto di "raduni di oltre 50 persone”. Il bilancio del virus in Francia è passato oggi a 577 casi di contagio e 9 morti, secondo il ministero della Salute. Ieri sera, il direttore generale della Sanità, Jerome Salomon, aveva annunciato 423 casi e 7 decessi.

124 vittime in Iran

Intanto, si aggrava ancora il bilancio dell'epidemia di coronavirus (Covid-19) in Iran. Il ministero della Salute di Teheran ha comunicato stamani altri 17 decessi nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 124. Il numero dei contagiati è salito a 4.747, con oltre 1.200 nuovi casi in un giorno.

Grecia, i casi salgono a 45

Sale il livello di allerta anche in Grecia, dove solo oggi sono stati confermati altri 14 casi di contagio da coronavirus, portando il totale a 45. Lo ha detto il portavoce del ministero della Salute Sotiris Tsiodras, citato da Cnn.gr. Ieri è stato annunciato che 22 persone, reduci da un viaggio in Israele ed Egitto, erano state contagiate dal virus. Un 66enne del gruppo è in gravi condizioni.