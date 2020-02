Nuovo scossone nella famiglia reale britannica: Peter Phillips, nipote 42enne della regina Elisabetta II, ha annunciato la separazione dalla moglie, la canadese Autumn, dalla quale ha avuto due figlie. Nonostante la fine del matrimonio, i due resteranno a vivere nel Gloucestershire, nel sud-ovest dell'Inghilterra, per crescere insieme i due figli Savannah e Isla di 9 e 7 anni.

L'ultimo capitolo di una crisi che coinvolge la casa Reale

Il loro divorzio è l'ultimo episodio delle crisi che hanno investito la famiglia reale britannica a cavallo tra 2019 e 2020: dallo scandalo Epstein che ha costretto il principe Andrea a ritirarsi a vita privata alla Megxit di Harry e Meghan che hanno lasciato Londra per crearsi una nuova vita in Canada. Figlio della principessa Anna e del suo primo marito Mark Phillips, Peter è 15esimo in linea di successione, non ha titolo reale e non ha mai avuto impegni pubblici per conto della famiglia reale, e quindi non percepisce un reddito dalla corona. Peter e Autumn si erano incontrati al Gran Premio di Montreal nel 2003 per convolare a nozze cinque anni più tardi al castello di Windsor. Dopo aver lavorato per le squadre di Williams e Jaguar nella F1 e poi per la Royal Bank of Scotland, adesso guida un'agenzia di sport e comunicazione.