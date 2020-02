Brexit, il discorso di Boris Johnson: "Straordinaria speranza". VIDEO

"Nonostante tutti i suoi punti di forza e le qualità ammirevoli, l'Unione europea si è evoluta negli ultimi 50 anni in una direzione che non si adatta più al Regno Unito". Sono le parole del premier britannico, Boris Johnson, nel videomessaggio alla nazione registrato per la Brexit, in parte anticipato da Downing Street. Il video è andato in onda integralmente venerdì sera, a due ore dalla mezzanotte che segna definitivamente l'addio di Londra a Bruxelles.

"Un momento di autentico rinnovamento"

Il "Brexit Day" è stato intenso, con manifestazioni organizzate a Londra e in tutto il Paese dai sostenitori della Brexit, ma anche dagli europeisti. (LE FOTO DEL BREXIT DAY) "Si tratta di un momento di autentico rinnovamento e cambiamento nazionale, che consentirà al Regno Unito di controllare l'immigrazione, creare porti franch e liberare l'industria della pesca", ha detto ancora Boris Johnson nel suo discorso.

"Brexit straordinaria speranza"

Il messaggio del premier è molto ottimista e dedicato al futuro del Paese: "La cosa più importante da dire stasera è che questa non è una fine ma un inizio", ha affermato il primo ministro Johnson, aggiungendo "La Brexit è un'opportunità che si

può trasformare in un successo straordinario, per molti rappresenta una straordinaria speranza".