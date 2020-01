Momenti di paura per i passeggeri di un aereo della Caspian Airlines diretti all'aeroporto di Mahshahr, in Iran. Il veicolo, infatti, a causa di un problema tecnico ha terminato il proprio atterraggio andando oltre la pista e finendo su una vicina strada. Le autorità locali fanno sapere che non ci sono stati feriti né tra i passeggeri né tra chi affollava in quel momento la via.

Problema tecnico che ha ritardato l’atterraggio

Secondo l'agenzia di stampa statale IRNA, il pilota del volo 6936, a causa di un problema tecnico che potrebbe essere legato all’uscita del carrello, è stato costretto a ritardare l'atterraggio non riuscendo a far terminare la corsa entro il limite della pista. Al momento non è ancora chiaro cosa abbia causato l'avaria, per questo motivo è stata aperta un'inchiesta ufficiale. I passeggeri una volta che il veicolo si è fermato sono stati fatti evacuare tramite le operazioni di emergenza direttamente sulla strada limitrofa all’'aeroporto.

Il problema delle sanzioni

L'incidente di oggi è solo l'ultimo di una lunga serie di problemi che sono stati registrati negli ultimi tempi in Iran. Il governo, in più occasioni, ha denunciato che le sanzioni imposte dagli Stati Uniti rendono molto difficile ammodernare l'attuale flotta e acquistare pezzi di ricambio dall'Occidente.