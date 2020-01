Iniziata corsa ditte farmaceutiche per vaccini

Numerose ditte farmaceutiche stanno affrettandosi a sperimentare i vaccini per combattere il ceppo virale sviluppatosi nella città cinese di Wuhan, soprattutto in vista di una sua possibile diffusione al di fuori della Cina. Lo rivela il Wall Street Journal, che cita le società farmaceutiche Moderna, Inovio Pharmaceuticals e Novavax, le quali hanno annunciato l'avvio di un programma per sviluppare vaccini contro il virus cinese. Anche i ricercatori dell'Università del Queensland, in Australia, stanno lavorando in questa direzione. Al momento infatti non esiste un vaccino e neanche una cura efficace, per cui l'unico modo di combattere questo virus, soprannominato nCoV-2019 e che appartiene alla famiglia dei coronavirus, è impedirne la diffusione. Secondo il Wsj alcuni dei vaccini sperimentali potrebbero essere pronti per i test sull'uomo in pochi mesi, anche se l'approvazione per un utilizzo diffuso richiederà più tempo