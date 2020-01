Jason Zackowski e i suoi amici, tra le montagne rocciose di Alberta in Canada, si divertono a testare gli effetti delle temperature polari di questi giorni. Zackowski ha pubblicato un video su Storyful dove spara in aria da una pistola dell'acqua bollente che si trasforma immediatamente in cristalli di ghiaccio fumanti prima di colpire il terreno. Zackowski ha spiegato il principio alla base del video dicendo: "L'aria fredda non può trattenere il vapore acqueo, quindi quando l'acqua viene lanciata nell'aria, la superficie si espande. Piccole particelle nell'aria si aggrappano già alle gocce di acqua bollente e le congelano rapidamente in uno spettacolo bellissimo e sorprendente."