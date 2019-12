È arrivato il regalo di Natale firmato Banksy (TUTTE LE SUE OPERE) L'artista senza volto ha voluto dedicare alla città inglese di Birmingham la sua ultima opera, che è stata rinominata "God bless Birmingham" (Dio benedica Birmingham). Una panchina che ospita Ryan, senza fissa dimora, è stata trasformata nella slitta di Babbo Natale, di cui l'artista ha dipinto le renne sul muro. La notizia è stata diffusa, come ormai tradizione, dal suo account Instagram ufficiale, attraverso un video di pochi secondi, con sottofondo musicale a tema, e un breve testo.

"I passanti hanno offerto a Ryan una bevanda calda"

"Nei 20 minuti in cui abbiamo girato queste immagini - scrive Banksy - Dei passanti gli hanno offerto una bevanda calda, due barrette di cioccolato e un accendino. Senza chiedergli nulla in cambio". Ryan è filmato mentre si sistema per la notte e solo alla fine l'immagine si allarga mostrando le renne che "trainano" idealmente la sua panchina. Il video è stato commentato già da oltre 5mila persone: diversi utenti hanno ringraziato Banksy per aver acceso i riflettori sulla situazione degli homeless inglesi, in una stagione come quella natalizia in cui anche un piccolo gesto può avere un grande significato.