Ha fatto molto velocemente il giro del Web il breve filmato postato su twitter dal canadese Power&Politics e diffuso dalla tv pubblica Cbc. Il premier canadese Justin Trudeau, il premier britannico Boris Johnson, il premier olandese Mark Rutte e il presidente francese Emmanuel Macron sembrano prendersi gioco del presidente americano Donald Trump. 25 secondi che hanno raggiunto in pochissimo tempo oltre 18 milioni di visualizzazioni. I quattro leader, calice di vino in mano, scambiano alcune parole al ricevimento a Buckingham Palace a margine del vertice Nato.

.@JustinTrudeau, @EmmanuelMacron, @BorisJohnson and other VIPs shared a few words at a Buckingham Palace reception Tuesday. No one mentions @realDonaldTrump by name, but they seem to be discussing his lengthy impromptu press conferences from earlier in the day. (Video: Host Pool) pic.twitter.com/dVgj48rpOP — Power & Politics (@PnPCBC) December 3, 2019

Lo scambio di battute tra i leader europei

"Nessuno - si legge nel tweet - cita per nome Trump ma sembrano impegnati a discutere della sua tanto lunga quanto improvvisata conferenza stampa celebrata in precedenza in giornata". "Per questo avete fatto tardi", chiede Johnson al numero uno dell’Eliseo. "Era in ritardo - interviene Trudeau - perché ha fatto una conferenza stampa di 40 minuti". E poi, con il sorriso, "avete visto il suo staff, era a bocca aperta con le mascelle a terra ". Anche Macron e la principessa Anna intervengono nella conversazione, ma le loro parole non si sentono.

La reazione del presidente americano

“Questo accade in ogni summit della NATO con Trump – hanno commentato i vari osservatori politici degli Stati Uniti. Ogni G7. Ogni G20. Il presidente degli Stati Uniti è deriso dagli alleati americani alle sue spalle”. Il capo della Casa Bianca ha definito Justin Trudeau "uomo dalle due facce" etichettandolo come ipocrita. E, per ripicca, ha annullato la sua attesa conferenza stampa perché "in questi due giorni ne sono già state fatte tante".

Il premier britannico, Johnson, ha preso le distanze: "Quel video è un'assurdità e non so da dove sia venuto fuori".