La senatrice democratica Kamala Harris lascia la corsa per la Casa Bianca. La notizia è stata diffusa da diversi media americani, tra cui la Cnn, che scrive che la decisione è stata presa questa mattina. Poi è arrivata la conferma dalla diretta interessata che ha scritto una mail ai suoi sostenitori: "Ho fatto il punto e guardato alla questione da ogni prospettiva, e negli ultimi giorni sono arrivata a una delle più difficili decisioni di tutta la mia vita", si legge nella e-mail. Dietro alla decisione, ci sarebbero motivi economici: "La mia campagna per diventare presidente non aveva semplicemente le risorse finanziarie che erano necessarie per continuare", ha spiegato Harris.

Annullata un'importante raccolta fondi

Come scrive Cnbc, proprio questa mattina Harris aveva cancellato un’importante raccolta fondi a New York senza indicare una data alternativa per l’evento. La senatrice, 55 anni, aveva annunciato la sua scelta di scendere in capo lo scorso gennaio. Da molti considerata una “Barack Obama al femminile”, aveva dato il via alla sua campagna elettorale davanti a migliaia di persone nella sua Oakland, roccaforte anti-Trump della California. "Mi batterò per tutta la gente, nessuno sarà invisibile”, aveva spiegato.