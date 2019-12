"Il clima è frizzantino e al presidente del Consiglio non mancheranno cose da chiarire su tanti fronti e non lo invidio". Matteo Salvini, dalla sede di Bruxelles del Parlamento Europeo, torna ancora sul Mes, dopo l’informativa del presidente del Consiglio Conte lunedì i n parlamento e il suo intervento in risposta. "Noi non cambiamo posizione rispetto a cinque mesi fa. Se anche i 5 stelle e se anche alcuni dentro il Pd non cambieranno posizione, il problema non si pone perchè nessuno ha mandato a firmare alcunchè", ha aggiunto.



"Mes da ridisegnare"



“O ha mentito Conte o Gualtieri o ha mentito il governo italiano o l'Eurogruppo o qualcuno a Roma o qualcuno a Bruxelles”, ha prosguito il segretario federale della Lega. “Il trattato così come è non è accettabile, va ridiscusso, ridisegnato, emendato che è l'esatto contrario di quello che arrivava ieri da Bruxelles dicendo il pacchetto è chiuso”.

"Le Sardine mi mettono allegria"

Durante la conferenza stampa Salvini ha parlato anche delle Sardine: "A me mettono un'enorme allegria e spero siano ovunque. Tutti i ragazzi che si informano, sia con la Lega sia contro la Lega, fanno qualcosa di utile al Paese". A livello europeo, infine, è stata riconfermata l’alleanza con Le Pen mentre, guardando all’Italia, il numero uno della Lega vede “solo le elezioni. Non vediamo il terzo governo inventato nottetempo a tavolino”.