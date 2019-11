Sono da poco passate le due del pomeriggio di venerdì quando un uomo, armato di coltello e con addosso un finto giubbotto esplosivo, scatena il panico sul London Bridge, cuore della capitale britannica. Ferisce a morte due persone e ne accoltella altre tre prima di essere bloccato e ucciso dalla polizia.

L'assalitore è un 28enne legato a gruppi islamisti

Cinque minuti. Tanto sarebbe durato l’attacco, secondo quando riferito da Scotland Yard. L’assalitore, un 28enne in libertà vigilata, aveva partecipato a una conferenza sulla riabilitazione dei detenuti organizzata dalla Cambridge University nella sala Fishmonger, a poca distanza dal London Bridge. "Riteniamo che l'attacco sia iniziato all'interno - ha spiegato Neil Basu, commissario di polizia e responsabile dell'antiterrorismo - prima che (il killer) lasciasse l'edificio per procedere al Ponte".

La dinamica dell'attacco

L’uomo dunque avrebbe iniziato la sua corsa omicida all’interno dell’edificio per poi colpire con un coltello alcune persone che stavano attraversando il Ponte. Accerchiato e fermato dai passanti è stato disarmato prima di essere neutralizzato dalla polizia e morire a seguito dei colpi ricevuti. Un attacco che avviene a meno di due settimane dalle elezioni britanniche e nel pieno dello shopping del Black Friday. Scotland Yard ha indicato l'episodio come un "grave atto di terrorismo".

Chi era l'attentatore

Usman Khan era stato rilasciato in libertà vigilata l'anno scorso, dopo aver scontato sei anni per reati di terrorismo. Khan era stato condannato nel 2012 e rilasciato a dicembre 2018 "su licenza", il che significa che avrebbe dovuto soddisfare determinate condizioni o sarebbe dovuto tornato in carcere. Diversi media britannici hanno riferito che indossava un braccialetto elettronico alla caviglia.

Le parole di Boris Johnson e del sindaco di Londra Sadiq Khan

Il primo ministro Boris Johnson ha ringraziato “tutte le unità di emergenza e i cittadini per il loro immenso coraggio nel rispondere a questo attacco terroristico”. Il sindaco di Londra Sadiq Khan ha elogiato “l’eroismo mozzafiato” dei cittadini coinvolti e che non hanno esitato a intervenire e ha detto: “Noi dobbiamo - e vogliamo - rimanere risoluti nella nostra determinazione di essere forti di fronte al terrore. Quelli che ci attaccano e cercano di dividerci non avranno mai successo".