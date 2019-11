Tre persone sarebbero state ferite in un accoltellamento nella principale via dello shopping della capitale olandese. Un sospetto è in fuga: lo riferisce la polizia dell'Aja, che sarebbe sulle tracce di un uomo sui 45 anni, dalla carnagione scura. Numerose ambulanze sono sul posto, riferisce il media olandese De Telegraaf che pubblica le foto dell'area, completamente isolata con del nastro dalla polizia. A causa del Black Friday, molte persone si trovano nella via dello shopping e si sono accalcate al di là del nastro. Ancora non è chiara la dinamica dei fatti. L'attacco è avvenuto nella zona di Grote Markstraat, vicino ad Hudson's Bay. Attacco Londra: morte 2 persone. Polizia uccide aggressore. DIRETTA LIVE