Un cucciolo di panda dello zoo di Berlino ha conosciuto per la prima volta il singhiozzo. L'animale disteso a terra appare confuso e smarrito, come se non capisse cosa stia accadendo. Un momento simpatico per i responsabili del parco, forse meno per il piccolo mammifero, che comunque si sta godendo i primi mesi di vita.

La sua storia

Nato a fine agosto dal panda gigante Meng Meng, il cucciolo ha anche un gemello e pesa 5 chili. Come ricorda lo zoo di Berlino, inizialmente il nuovo arrivato era grande quanto una mano ed era ancora tutto rosa. Poi è cresciuta la pelliccia a chiazze bianche e nere, e ora sta continuando tranquillo - singhiozzo permettendo - il suo percorso di crescita.